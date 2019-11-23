100 ألف ريال غرامة لمرافق الإيواء السياحي حال إهماله اللغة العربية

علي القحطاني(صدى):

شددت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، اليوم السبت، على ضرورة التزام مرافق الإيواء السياحي باللغة العربية؛ لافتة إلى أن من لا يستخدمها في جميع تعاملاتها سيتعرض لعقوبة إدارية.

وأوضحت هيئة السياحة، أن العقوبة تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 100 ألف، وإلغاء الترخيص، أو بهما معا؛ مؤكدة أنه على مرافق الإيواء ضرورة الالتزام باستخدام اللغة العربية في جميع التعاملات والمطبوعات والردود والتعريف بأسماء العاملين وغير ذلك.

جاء ذلك بعدما لوحظ أخيرا عدم تقيد عدد كبير من مرافق الإيواء السياحي بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وذلك يعد مخالفة لنص المادة السابعة من نظام السياحة ولوائحه التنفيذية.