«متى يحول المريض لمستشفى خاص على نفقة الوزارة»..الصحة توضح

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة الصحة، عن مجموعة من الحقوق العامة المتعلقة بالمريض وذلك في المستشفيات التابعة للوزارة.

وفيما يلي ما تضمنته الحقوق العامة في المستشفيات التابعة للوزارة:

– الإحالة إلى مستشفى خاص على نفقة وزارة الصحة عندما تكون حالتك طارئة ولم يتوفر سرير لك.

– معرفة أسماء وتخصصات الفريق الطبي القائم على العلاج، وإبلاغك بوجود متدربين أو باحثين مرخصين ضمن الفريق الطبي، وعدم وجود من ليس له علاقة أثناء الكشف الطبي عليك.

– قيام الطبيب المعالج بشرح حالتك الطبية باللغة والطريقة التي تفهمها وتوفير مترجم في حال كان الطبيب غير ناطق بلغتك.

– معرفة الآثار الجانبية المحتملة للعلاج والبدائل الممكنة، ومعرفة الإجراءات أو التدابير العلاجية المقترحة لحالتك.

– معرفة أسباب الإحالة إلى أقسام أو تخصصات أو مستشفيات أخرى.

– رفض أسلوب أو وسيلة العلاج المقترحة في حدود ما يسمح به النظام مع تحمل العواقب بعد توضيحها لك.

– التبليغ عن أي شخص يدخن داخل المرافق الصحية أو خارجها للجهة المسؤولة التي تتولى تنفيذ إصدار الغرامات للمخالفين.

– سؤال الممارس الصحي «هل غسلت يديك؟» تجنباً لاحتمالية العدوى والحصول على الوقت الكافي مع الطاقم الطبي أثناء العلاج.