«متى يحول المريض لمستشفى خاص على نفقة الوزارة»..الصحة توضح
كشفت وزارة الصحة، عن مجموعة من الحقوق العامة المتعلقة بالمريض وذلك في المستشفيات التابعة للوزارة.
وفيما يلي ما تضمنته الحقوق العامة في المستشفيات التابعة للوزارة:
– الإحالة إلى مستشفى خاص على نفقة وزارة الصحة عندما تكون حالتك طارئة ولم يتوفر سرير لك.
– معرفة أسماء وتخصصات الفريق الطبي القائم على العلاج، وإبلاغك بوجود متدربين أو باحثين مرخصين ضمن الفريق الطبي، وعدم وجود من ليس له علاقة أثناء الكشف الطبي عليك.
– قيام الطبيب المعالج بشرح حالتك الطبية باللغة والطريقة التي تفهمها وتوفير مترجم في حال كان الطبيب غير ناطق بلغتك.
– معرفة الآثار الجانبية المحتملة للعلاج والبدائل الممكنة، ومعرفة الإجراءات أو التدابير العلاجية المقترحة لحالتك.
– معرفة أسباب الإحالة إلى أقسام أو تخصصات أو مستشفيات أخرى.
– رفض أسلوب أو وسيلة العلاج المقترحة في حدود ما يسمح به النظام مع تحمل العواقب بعد توضيحها لك.
– التبليغ عن أي شخص يدخن داخل المرافق الصحية أو خارجها للجهة المسؤولة التي تتولى تنفيذ إصدار الغرامات للمخالفين.
– سؤال الممارس الصحي «هل غسلت يديك؟» تجنباً لاحتمالية العدوى والحصول على الوقت الكافي مع الطاقم الطبي أثناء العلاج.
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