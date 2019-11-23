المحكمة تنتصر لـ معضولة يرفض والدها تزويجها

علي القحطاني(صدى):

حصلت مواطنة 34 عامًا على حكم نقل ولاية زواجها إلى المحكمة، بتصديق من محكمة الاستئناف، وذلك لرفض والدها تزويجها طوال السنوات الماضية.

وقالت المواطنة إنها فقط تريد حقها الشرعي، موضحة أنه سبق أن تقدم لها 6 عرسان على مدى 5 أعوام، وظل والدها يرفض ويمتنع بحجج واهية.

وأضافت: كنت مطيعة ولا حيلة لي، ألتزم بتسليمه راتبي، وأحتفظ بمصروفي الشخصي، وفي المرة الأخيرة تقدم للزواج بي شقيق صديقة لي من أسرة مشهود لها، وهو ملتزم، وفوجئت برفض والدي بحجة أن راتب العريس ضئيل.

وتابعت: أبلغت والدي أنني أرغب في الاستقرار وبناء أسرة، لاسيما أن سني تقدم، لكنه رفض، فطلبت المشورة من صديقتي واتفقنا على الاستعانة بمحامية، لإقامة دعوى عضل لتزويجي.