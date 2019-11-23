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بالفيديو.. قصة تقديم النصر وجبات لجماهير أوراوا قبيل لقاء الهلال

بالفيديو.. قصة تقديم النصر وجبات لجماهير أوراوا قبيل لقاء الهلال
ماجد محمد(صدى):

على خلفية ما تم تداوله بشأن تقديم نادي النصر وجبات لجماهير نادي أوراوا الياباني، كشف برنامج «الدوري مع وليد» عن حقيقة القصة.

وتبين أن أحد أشهر الطباخين اليابانيين تواصل مع إدارة نادي أوراوا وعرض عليهم التبرع بوجبات للجماهير باسم «وجبات النصر».

وأكد الإعلامي وليد الفراج على عدم وجود علاقة بين تقديم تلك الوجبات ونادي النصر؛ حيث قام بتغيير اسم الوجبات إلى «الانتصار» بدلاً من النصر.

يذكر أن مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال آسيا ستقام ظهر غد الأحد في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 22951 ] نشر منذ 42 دقيقة

ههههههه وهم طارو في العجه وقالو النصر مقدمها

[ عدد التعليقات: 22951 ] نشر منذ 41 دقيقة

لو في الرياض كان قلنا واجب ضيافه اما هناك مايصير

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