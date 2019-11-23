سيدة تلقي بنفسها من شرفة منزلها بسبب الخلافات الزوجية!

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية على إلقاء بنفسها من شرفة منزلها بالطابق الثالث، وذلك إثر خلافات عائلية مع زوجها.

وتلقت الشرطة المصرية بلاغا يفيد بسقوط سيدة ثلاثينية من الطابق الثالث وإصابتها.

وبسؤال أبناء السيدة والجيران أفادوا بأن خلافات نشبت بينها وبين الزوج، انتهت بإلقاء نفسها من الشرفة.

وأصيبت السيدة بكسر في الفقرة القطنية الأولى وفقدان الإحساس بالطرفيين السفليين وكسر بكعب القدمين وخلع بمفصل الكوع الأيسر.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.