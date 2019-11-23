قبل المباراة بساعات.. جريمة في ملعب نهائي كوبا ليبرتادوريس
وقعت جريمة سرقة في الملعب الذي من المقرر أن يستضيف نهائي ” كوبا ليبرتادوريس ” ؛ فأعلنت الشرطة عن سرقة ما يزيد على 100 قطعة من معدات الاتصالات من الملعب.
وتقام المباراة النهائية في ” كوبا ليبرتادوريس “، الأحد، بين ريفر بليت المدافع عن اللقب وفلامنغو البرازيلي، على ملعب مونيمنتال يونيفرسيتاريو ” في ليما عاصمة بيرو
وسيحسم اللقب بلقاء واحد يقام على ملعب محدد سلفا لأول مرة في تاريخ البطولة، على عكس النسخ السابقة حيث كانت النهائيات تلعب بنظام الذهاب والإياب.
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