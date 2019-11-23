قبل المباراة بساعات.. جريمة في ملعب نهائي كوبا ليبرتادوريس

نواف السالم(صدى):

وقعت جريمة سرقة في الملعب الذي من المقرر أن يستضيف نهائي ” كوبا ليبرتادوريس ” ؛ فأعلنت الشرطة عن سرقة ما يزيد على 100 قطعة من معدات الاتصالات من الملعب.

وتقام المباراة النهائية في ” كوبا ليبرتادوريس “، الأحد، بين ريفر بليت المدافع عن اللقب وفلامنغو البرازيلي، على ملعب مونيمنتال يونيفرسيتاريو ” في ليما عاصمة بيرو

وسيحسم اللقب بلقاء واحد يقام على ملعب محدد سلفا لأول مرة في تاريخ البطولة، على عكس النسخ السابقة حيث كانت النهائيات تلعب بنظام الذهاب والإياب.