معالي المستشار سحمي بن شويمي ينوه بمضامين الخطاب الملكي في مجلس الشورى

سعيد العجل(صدى):

نوه معالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز ، بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى .

وأكد معاليه على الدلالات السياسية والاقتصادية التي تضمنها الخطاب الملكي ، والريادة التي تتبوأها المملكة إقليمياً ودولياً ، منوهاً بما تشهده بلادنا الغالية من نهضة تنموية شاملة في إطار رؤية المملكة 2030 .

ودعا معاليه الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .