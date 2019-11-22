رجل يقتل زوجته لإعجابها بفنان وينتحر!

نيودلهي(صدى):

أقدم رجل ثلاثيني في الهند على قتل زوجته؛ لإصرارها على مشاهدة أفلام نجمها المفضل هريثيك روشان.

وفي التفاصيل قتل الزوج الهندي الذي يعيش في أمريكا زوجته ثم قتل نفسه عبر حبل لفه حول عنقه مُعلق بشجرة.

وقال جيرانه إن عملية القتل تمت بسبب هوس الزوجة بمشاهدة أفلام نجم بوليوود هريثيك روشان.

وأوضحت امرأة مقربة من الزوجة أن المتهم قاسي، قائلة: لقد تعامل مع زوجته بشكل سيئ عدة مرات من قبل، وكان يغار بشدة كلما رأها تشاهد روشان على الشاشة، لكن على الرغم من الغيرة وسوء المعاملة، فقد أحبها أيضًا كثيرًا.