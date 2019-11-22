اتحاد الكرة يؤجل قرعة كأس الملك 24 ساعة

نواف السالم(صدى):

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم عن موعد إجراء قرعة دور الـ 32 والأدوار المتقدمة من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأوضحت اللجنة أنه سيتم تأجيل القرعة لمدة 24 ساعة لتكون يوم الثلاثاء المقبل بدلًا عن يوم الاثنين 25 نوفمبر الحالي.

وستسحب القرعة عند السادسة مساءً في فندق ماريوت الرياض – طريق خريص.

يذكر أن مباريات دور الـ 32 ستقام في الفترة من 4-7 ديسمبر المقبل علمًا بأن الأندية التي تأهلت إلى هذا الدور هي كالتالي:

جدة، الهلال، البكيرية، الفيحاء، الجبلين، الوحدة، المجزل، أبها ، الجيل، الروضة، الأهلي، الصفا، الدرع، الفتح، النجوم، الشعلة، الاتفاق، الطائي، ضمك، نجران، الخليج، العين، الأخدود، العربي، الاتحاد، العدالة، النصر، أحد، الرائد، التعاون، الفيصلي والشباب.