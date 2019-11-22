زخات المطر تحفز أهالي بحرة للخروج للتنزه

حسن الزهراني(صدى):

شهدت محافظة بحرة مساء اليوم هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وشملت الأمطار كل الأحياء السكنية التابعة للمحافظة مما تسبب في ارتفاع منسوب المياه على الطرق وحفزت الأمطار التي هطلت على المحافظة الأسر والعوائل وكذلك سالكي طريق مكة – جدة للتنزه والخروج لبر بحرة وكانت الأمطار قد اكتسبت البر روعة وجمالا ومنحت الأسر والعوائل فرصة استغلال عطلة نهاية الأسبوع لاصطحاب ذويهم في الأجواء العليلة حيث شهد منطقة كوبري الميت الواقع في الناحية الجنوبية لمحافظة بحرة إقبالا كبيرا من الأسر والعوائل بعد أن بلل المطر تلك الأماكن مما دفع الاهالي بالخروج للتنزه والاستمتاع بالطقس في الحدائق والاماكن العامة.

من جهة أخرى شهد طريق جدة مكة المكرمة السريع قبل نقطة تفتيش الشميسي باتجاه مكة زحام مروري كبير لوجود تجمعات مائية بالطريق على إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة.