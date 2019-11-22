خالد المصلح: مسألة التعدد تُغضب النساء وينبغي أن يكون بقصد الولد (فيديو)

نايف السالم(صدى):

كشف الشيخ خالد المصلح، أن العلماء اختلفوا حول الأصل في التعدد، فمنهم من يرى أن الأصل هو عدم التعدد، وآخرين يروا العكس.

وقال خلال لقائه ببرنامج «يستفتونك»، إنه من كان قادرًا ببدنه وحسن إدراته على التعدد وفتح مؤسسة تجارية (زوجة ثانية)، فليفعل ذلك.

وأشار إلى أن التعدد مشروع في حق من قدر ببدنه وماله وأما من كان غير قادرًا بماله فلا ينبغي له أن يتزوج، لأنه لن يستطع أن يعدل بين الزوجتين.

وتابع: مسألة التعدد يمكن أن تغضب النساء، لكن ينبغي ألا يكون مقصود فيه فقط قضاء الوضع وإنما ينبغي أن يكون قصد الإنسان هو الولد.