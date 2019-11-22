واشنطن تقف بالمرصاد لإيران وتعاقب وزير الاتصالات إثر قطع الإنترنت

واشنطن(صدى):

تواصل واشنطن متابعة الأوضاع المشتعلة في إيران وخروج المواطنين في تظاهرات إثر تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وقررت أمريكا اليوم الجمعة فرض عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، بسبب دوره في فرض ” قيود واسعة على الإنترنت في إيران ” التي تشهد موجة احتجاجات كبيرة.

وقال وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين في بيان : لمسؤولين الإيرانيين يدركون أن وجود إنترنت حر ومفتوح في البلاد يكشف عدم شرعيتهم، لذلك يسعون إلى فرض قيود عليه، من أجل خنق التظاهرات المناهضة للنظام.

وفي الصدد ذاته طالبت واشنطن لإيرانيين بتوثيق عمليات القمع التي نفذتها السلطات ضد المحتجين خلال الاحتجاجات الأخيرة التي تلت رفع أسعار البنزين.

وقال بومبيو وزير خارجية أمريكا في تغريدة بالفارسية ثم بالإنجليزيّة جاء فيها: طلبت من المحتجين الإيرانيين أن يرسلوا لنا المقاطع المصورة والصور والمعلومات التي توثق حملة النظام على المتظاهرين.

وأضاف : الولايات المتحدة ستنشر هذه الانتهاكات وتعاقب مرتكبيه.