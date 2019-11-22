على عكس العادة.. زيدان يدعو لمساندة بيل بعد أزمة «العلم»

نواف السالم(صدى):

قرر مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان الدفاع عن لاعبه غاريث بيل بعد أزمة العلم مع منتخب بلاده على عكس العادة.

وقال المدرب الفرنسي : تحدثنا عن الأمور المتعلقة بكرة القدم، كان هناك العديد من الضجيج عقب احتفال بيل، لكن علينا التركيز على كرة القدم فقط.

وأضاف: المشجعون الحقيقيون لريال مدريد عليهم بالوقوف مع بيل، أعتقد أنه سيكون لاعبا مؤثرا وسأعتمد عليه هذا الموسم “.

واحتفل اللاعب بطريقة ” غير لائقة ” ، عقب فوز منتخب بلاده على المجر، عندما حمل علم بلاده مكتوبا عليه ” بالترتيب: ويلز، ثم الغولف، ثم مدريد “، في إشارة إلى ترتيب أولويات جناح الفريق الملكي.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يستفز فيها بيل مشجعي ” البلانكو “، حيث قال اللاعب في تصريحات سابقة إنه ” يشعر بالراحة عندما يلعب في منتخب ويلز، مقارنة بريال مدريد “.