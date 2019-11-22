على عكس العادة.. زيدان يدعو لمساندة بيل بعد أزمة «العلم»
قرر مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان الدفاع عن لاعبه غاريث بيل بعد أزمة العلم مع منتخب بلاده على عكس العادة.
وقال المدرب الفرنسي : تحدثنا عن الأمور المتعلقة بكرة القدم، كان هناك العديد من الضجيج عقب احتفال بيل، لكن علينا التركيز على كرة القدم فقط.
وأضاف: المشجعون الحقيقيون لريال مدريد عليهم بالوقوف مع بيل، أعتقد أنه سيكون لاعبا مؤثرا وسأعتمد عليه هذا الموسم “.
واحتفل اللاعب بطريقة ” غير لائقة ” ، عقب فوز منتخب بلاده على المجر، عندما حمل علم بلاده مكتوبا عليه ” بالترتيب: ويلز، ثم الغولف، ثم مدريد “، في إشارة إلى ترتيب أولويات جناح الفريق الملكي.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يستفز فيها بيل مشجعي ” البلانكو “، حيث قال اللاعب في تصريحات سابقة إنه ” يشعر بالراحة عندما يلعب في منتخب ويلز، مقارنة بريال مدريد “.
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