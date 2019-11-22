توجيه الحركة المرورية مؤقتاً لاستكمال الطريق الدائري الثالث بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع إدارة مرور العاصمة المقدسة عن توجيه حركة سير المركبات بطريق الخدمة للقادم من الطريق الدائري الثالث وأنفاق الملك خالد بإتجاه طريق الامير متعب .

كما أكدت على إغلاق جسر الأمير متعب وتحويل حركة سير المركبات للقادم من المسجد الحرام ( أنفاق مسخوطة) بإتجاه الطريق الدائري الثالث الى تقاطع كدمين للالتفاف والرجوع بإتجاه الدائرين شرقا.

وتابعت: وذلك وفق التحويلة المرورية الموضحة أدناه إبتداء من يوم الاحد الموافق 27/3/1441هـ، وحتى تاريخ 3/7/ 1441ه، لتنفيذ مشروع استكمال الطريق الدائري الثالث.