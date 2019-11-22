«تعليم القريات» تتوعد ناقلي شائعة المشاجرة الطلابية في إحدى مدارسها
كشفت إدارة التعليم بمحافظة القريات، حقيقة ما تم تداوله عن مشاجرة طلابية في إحدى مدارسها.
وأكد المتحدث الرسمي لتعليم القريات، معاوية سليمان الكويليت، أن الخبر غير صحيح، ولا علاقة لجميع مدارس المحافظة بالفيديو المنشور.
وأهابت إدارة التعليم بجميع الزملاء الإعلاميين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة في نشر الأخبار.
وأكدت أنها ستتابع الحسابات التي تقوم بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة قانونياً، بالرفع للجهات الرسمية.
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 29 دقيقة
المفروض يكتفون بالنفي وبلاش تهديد اجوف ماله قيمه او معنى شجار مصور ومعروض اذا لم يكن في القريات يكفي التصريح بذلك والاستفاده مما حصل بعمل اجرائات وقائيهوسن قوانين سريعه لعدم تكرار الظروف اللتي ادت الى حدوث ذلك سواء في مدارس القريات او غيرها من مدارس المملكه