«تعليم القريات» تتوعد ناقلي شائعة المشاجرة الطلابية في إحدى مدارسها

علي القحطاني(صدى):

كشفت إدارة التعليم بمحافظة القريات، حقيقة ما تم تداوله عن مشاجرة طلابية في إحدى مدارسها.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم القريات، معاوية سليمان الكويليت، أن الخبر غير صحيح، ولا علاقة لجميع مدارس المحافظة بالفيديو المنشور.

وأهابت إدارة التعليم بجميع الزملاء الإعلاميين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة في نشر الأخبار.

وأكدت أنها ستتابع الحسابات التي تقوم بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة قانونياً، بالرفع للجهات الرسمية.