القبض على امرأة صفعت رجل أمن دفاعًا عن والدها في بلد عربي(فيديو)

مليكة فؤاد(صدى):

ألقت السلطات المغربية القبض على امرأة صفعت رجل أمن على الحدود بين المغرب وإسبانيا؛ بعد إقدامها على صفع رجل درك، دفاعًا عن والدها المقعد الذي منع من دخول مدينة سبتة.

وتسببت الواقعة في إثارة ردود أفعال متباينة ، حيث اهتم البعض المرأة بإهانة رجل الأمن، بينما يرى أخرين أن هناك تكملة للقصة وأن المرأة دافعت عن والدها.

ويظهر في فيديو فقط رجل مقعد وهو واقع على الأرض بالقرب من عربته، ورجال الأمن وهم يطالبونه بمغادرة المكان.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن رجال الدرك والجمارك قاموا بتفتيشه عند باب مدينة سبتة التابعة للسلطات الإسبانية ثم منعوه من دخولها، ولا يُعرف كيف وقع أرضًا.