لمى حميدان التركي: والدي حالته حرجة

واشنطن(صدى):

كشفت لمى حميدان التركي، آخر مستجدات الحالة الصحية لوالدها المعتقل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت لمى : «المستجد في قضية والدي أن صحته متردية وسيئة، وقد اتصل بنا للتو وأخبرنا بأن يعاني من حالة صحية حرجة ولم يتلقى عناية جيدة من السجانين وأوصانا بالدعاء له حيث حالته لا تسر».

وأدين حميدان التركي، في تهمة اختطاف مدبرة منزله الإندونيسية وإجبارها على العمل دون أجر رغم نفيه التهم المنسوبة إليه، وحكم عليه بالسجن 28 عامًا، ثم تم تخفيفها إلى 8 أعوام حسن سلوك.