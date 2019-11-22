سر ارتداء لاعبي مصر أقنعة «سلفادور دالي» في نهائي أمم إفريقيا (فيديو)

نواف السالم(صدى):

حرص لاعبو منتخب مصر تحت 23 عامًا على الدخول إلى مباراة نهائي أمم إفريقيا أمام كوت ديفوار بطريقة غريبة اعتبرها البعض تشجيع على المواجهة.

وارتدى اللاعبون قناع ” سلفادور دالي ” الخاص بالمسلسل الشهير ” لاكاسا دي بابل ” أثناء دخولهم لاستاد القاهرة.

وجاءت طريقة دخول اللاعبين إلى الاستاد بمثابة احتفال بتأهلهم إلى أولمبياد طوكيو 2020 قبل المباراة النهائية أمام كوت ديفوار.

وتأهلت مصر إلى مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز بثلاثية نظيفة على جنوب أفريقيا، يوم الثلاثاء الماضي، بينما فازت كوت ديفوار على غانا.