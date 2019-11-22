الرائد يخطف نقاط الحزم

ماجد محمد(صدى):

تمكن نادي الرائد من الفوز على الحزم، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ10 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز أهداف الرائد كل من: محمد فوزير، ارنود سوتشين، أحمد الزين، في الدقائق 21، 42، 56، على الترتيب، فيما سجّل أسامة الخلف وكارلوس ستراندبيرغ، هدفي الحزم عند الدقيقة 67، 74 على الترتيب.

وارتفع رصيد الرائد إلى 14 نقطة محتلًا المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري، وتجمد رصيد الحزم عند 14 نقطة أيضًا ولكن في المركز الثامن بفارق الأهداف.