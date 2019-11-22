بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم الصلاة في ثوب عليه صورة حيوان

علي القحطاني(صدى):

قال الشيخ سعد الحثلان ، إن الصلاة في ثوب عليه صورة حيوان سواء كان غزال أو غيره مكروه لكن الصلاة نفسها صحيحة ، فالصلاة مكتملة الأركان والشروط صحيحة .

وتابع في رده على سؤال أحد المواطنين ببرنامج ” الجواب الكافي ” ، لكن المكروه هو صورة هذا الحيوان ، فالسلم عندما يٌقيم الصلاة يناجي ربه عز وجل ويتحدث إليه وسبحانه وتعالى يٌجيبه ، وعند هذا اللقاء يجب أن يتجمل ويُحسن لبسا الثوب الذي يصلي فيه.