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بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم الصلاة في ثوب عليه صورة حيوان

بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم الصلاة في ثوب عليه صورة حيوان
علي القحطاني(صدى):

قال الشيخ سعد الحثلان ، إن الصلاة في ثوب عليه صورة حيوان سواء كان غزال أو غيره مكروه لكن الصلاة نفسها صحيحة ، فالصلاة مكتملة الأركان والشروط صحيحة .

وتابع في رده على سؤال أحد المواطنين ببرنامج ” الجواب الكافي ” ، لكن المكروه هو صورة هذا الحيوان ، فالسلم عندما يٌقيم الصلاة يناجي ربه عز وجل ويتحدث إليه وسبحانه وتعالى يٌجيبه ، وعند هذا اللقاء يجب أن يتجمل ويُحسن لبسا الثوب الذي يصلي فيه.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 87633 ] نشر منذ 1 ساعة

جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ,,

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