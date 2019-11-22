بالصور.. ريما الجفالي تدخل التاريخ في سباق فورمولا إي

ماجد محمد(صدى):

شاركت السعودية ريما الجفالي، في التصفيات الرسمية الخاصة بسباق فورمولا إي، لتصبح لتدخل التاريخ باعتبارها أول متسابقة سيارات سعودية تنافس في المملكة.

ونشرت الهيئة العامة للرياضة، صورًا لمشاركة «الجفالي» مع السائقين السعوديين فهد القصيبي ومشهور بالحجيلة.

وتمكنت من إكمال أسرع لفة لها في المسار ذي التحديات المتعددة والذي تم بناؤه في قلب الدرعية، لتحرز توقيت 1:39 دقيقة.

يشار إلى أن ريما الجفالي، ستدخل السباق الرسمي لسباق فورمولا إي في آخر مراكز الانطلاق.

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