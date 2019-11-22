سر ارتداء ميغان ماركل ثلاثة خواتم دائما في إصبعها

لندن(صدى):

كشفت صحف بريطانية عن سبب مداومة الممثلة السابقة وزوجة الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا، ميغان ماركل، على ارتداء 3 خواتم دائمًا في إصبعها .

فالخاتم الأول هو خاتم الخطبة ، عندما تقدم الأمير هاري إلى خطبة ميغان، أهداها خاتم خطوبة مذهلًا كان له معنًى مهم للزوجين، يضم حجرًا كريمًا من بوتسوانا في المنتصف، وماستين على كلا الجانبين من مجموعة والدته الراحلة الأميرة ديانا .

والخاتم الثاني هو خاتم الزفاف ، ففي 19 مايو عام 2018، قبلت ميغان ماركل بالزواج من الأمير هاري في حفل بقلعة وندسور، وحينها حصلت على خاتم مذهل آخر، مصنوع من قطعة من الذهب الويلزي النادر، كواحد من تقاليد العائلة المالكة، والذي أهدته لها الملكة إليزابيث.

الخاتم الثالث ، شوهدت دوقة ساسكس بعد ذلك تتباهى بخاتم ثالث في إصبعها، بعد أن عادت من إجازة الأمومة، مما أثار تكهنات بأنها تلقتها في وقت قريب من ولادة ابنها أرشي هاريسون.

الخاتم الجديد منقوش عليه أسماء آرشي وميغان وهاري، من تصميم لورين شوارتز، ويضم أحجار الزبرجد والزمرد والياقوت، ولكل جوهرة رمز هام ، فالياقوت يحمي المقربين منك من الأذى، والزبرجد يغرس القوة فيمن يرتديه، والزمرد هو رمز للبعث والحب.