بداية من الغد.. هطول الأمطار يرافقه ارتفاع طفيف في الحرارة

الرياض(صدى):

توقع عبدالعزيز الحصيني؛ الباحث في الطقس والمناخ، هطول الأمطار الرعدية والبرد على عدد من مناطق المملكة ويصاحب ذلك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة تدريجيا.

وقال الحصيني إن هناك فرصة للسيول على أجزاء مختلفة من مناطق المملكة، بينما توقعات الأمطار: (مكة، والمدينة، والرياض، والقصيم، وحائل، والباحة، وعسير، وجازان، وشرق الجوف، والشمالية، وشمال الشرقية)، وتمتد إلى الكويت والإمارات وسلطنة عمان.

ولفت إلى أنه يرافق هذه الحالة ارتفاع طفيف في الحرارة يتراوح ما بين ٤ إلى ٧ درجات؛ بحيث تعود إلى ما كانت عليه الأسبوع الماضي، وتكون الأجواء معتدلة نهارًا وباردة ليلًا على معظم المناطق.