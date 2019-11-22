بالصور.. الكشف عن أفخم سيارات مرسيدس المرتفعة عن الأرض

واشنطن(صدى):

تُعد سيارة مرسيدس مايباخ GLS 600 موديل 2021 ، النسخة العالية الفخامة من أضخم سيارات مرسيدس المرتفعة عن الأرض طراز مرسيدس جي ال اس – Mercedes GLS ، والتي تم الكشف عنها رسمياً بعد ساعات من تقديم سيارة الأداء العالي مرسيدس AMG GLS 63 2021 في معرض لوس أنجلوس للسيارات 2019 .

تتميز هذه السيارة الجديدة عن طراز GLS 2020 الأساسي الذي سبق وجرب قيادته زميلنا مصعب شعشاعة بحصولها على شبك أمامي من مايباخ وشعارات مايباخ ولمسات كثيفة من الكروم إلى جانب اطارات قياس 22 إنش (يمكن طلب اطارات قياس 23 إنش بشكل اختياري) ، وهناك زخرفة بشعار مايباخ على عمود D-pillars .

تعتمد هذه السيارة ميكانيكياً على محرك V8 سعة 4 لترات مع توين تيربو يصدر منه قوة 550 حصان (558 حصان أوروبي) و 730 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل هذا القلب النابض مع بطارية 48 فولت ضمن تقنية اي كيو بوست لتوفر أرقام إضافية يبلغ قدرها 22 حصان و 250 نيوتن.متر .

تأتي داخلية سيارة مرسيدس مايباخ GLS 600 4MATIC بتجهيزات أساسية فاخرة مع أجود أنواع الكسوة التي تضمن جلد نابا الناعم كتجهيز أساسي ، وتتوفر مجموعة من الوسائد والبطانات الجلدية الإضافية حسب الطلب ، ولم تبخل مرسيدس بتوفير أسطح خشبية ضمن هوية مستمدة من عملية التصميم الداخلي في بناء اليخوت الفارهة ، وبالتالي إبراز مدى جودة المواد المختارة .