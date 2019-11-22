وكيل إمارة الرياض يؤكد على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين بمجلس الشورى

سعيد العجل(صدى):

أكد معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في الخطاب الملكي السنوي في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى .

ونوه معاليه في تصريح صحفي بالرؤية المستقبلية والأسس الثابتة للمملكة التي يرسمها هذا الخطاب الملكي واستشراف المستقبل الواعد في رؤية المملكة 2030 ، والبرامج التنموية وأثرها الإيجابي ومواقف المملكة الدولية والأقليمية .

ودعا معاليه الله العلي القدير أن يديم على بلادنها أمنها واستقرارها في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – اللذان لا يؤلوا جهداً في تسخير كل الامكانات البشرية والمادية لخدمة الوطن والمقدسات والمواطن .