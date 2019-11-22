وكيل إمارة الرياض يؤكد على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين بمجلس الشورى
أكد معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في الخطاب الملكي السنوي في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى .
ونوه معاليه في تصريح صحفي بالرؤية المستقبلية والأسس الثابتة للمملكة التي يرسمها هذا الخطاب الملكي واستشراف المستقبل الواعد في رؤية المملكة 2030 ، والبرامج التنموية وأثرها الإيجابي ومواقف المملكة الدولية والأقليمية .
ودعا معاليه الله العلي القدير أن يديم على بلادنها أمنها واستقرارها في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – اللذان لا يؤلوا جهداً في تسخير كل الامكانات البشرية والمادية لخدمة الوطن والمقدسات والمواطن .
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