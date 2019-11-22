قطاع البشائر الصحي يقدم خدمات التطعيم ضد الانفلونزا الشتوية في الجوامع

محمد بن طحيطح(صدى):

قامت ٥ فرق صحية مشكلة من (مستشفى البشائر -مركز صحي البشائر -مركز صحي خثعم -مركز صحي الفوهة) بزيارة ٥ جوامع في البشائر وشواص والفوهه وجاءت الزيارات بعد التنسيق مع ادارة المساجد بمحافظة بلقرن وخطباء الجوامع وذلك بهدف تطعيم المصلين بعد صلاة الجمعة ضد الانفلونزا الموسميه .

وبمتابعة مدير القطاع الصحي المشرف على مستشفى البشائر /مسفر حاضر ومساعد مدير القطاع الصحي لشئون المراكز /سعد زاهر وأسفرت الزيارات التي تمت اليوم الجمعة عن تطعيم عدد (493) فرد.