نائب أمير الرياض يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين على وضع حجر الأساس لمشروع «بوابة الدرعية »

سعيد العجل(صدى):

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على وضع حجر الأساس لمشروع “بوابة الدرعية ” الهادف إلى ترميم المنطقة التاريخية كمشروع تراثي ثقافي، وإعادتها إلى ماضيها العريق في القرن الثامن عشر، ولتصبح وجهة سياحية محلية وعالمية نظراً لما تضمه من جغرافيا وتاريخ عتيق .

وقال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة : ” إن الدعم والرعاية التي يقدمها سيدي خادم الحرمين الشريفين للدرعية واهتمامه بالحفاظ على تاريخها منذ توليه إمارة الرياض ويتوالى هذا الاهتمام بتكليف سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية بالأشراف عليها ومتابعة تطويرها ” .

وأضاف سمو نائب أمير منطقة الرياض أن هذا الدعم دليل على المكانة والأهمية التاريخية وما شهدته الدرعية من إنجازات وتضحيات لرجالات الدولة الأوفياء .

وفي ختام التصريح دعا الأمير محمد بن عبدالرحمن الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا وقيادتها ويديم علينا الأمن والأمان ورغد العيش .