نصائح هامة لمنع إصابة طفلك بالبرد أثناء الاستحمام

أميرة خالد(صدى):

قدم مختصون في تربية الأطفال ، نصائح ترشدك لمنع إصابة طفلك بنزلات البرد أثناء الإستحمام ، حيث تخشي الكثير من الأمهات من استحمام الصغار في فصل الشتاء خوفًا من تعرضهم للإصابة بنزلات البرد، رغم أنه يحتاج الطفل لدش دافيء للحفاظ على النظافة الشخصية والتخلص من البكتيريا والجراثيم، وللتجديد الطاقة والنشاط.

تهيئة المنزل : قبل دخول الطفل للحمام، على الأم تهيئة المنزل عن طريق تهويته جيدًا وتجديد الهواء بداخله، ثم غلق النوافذ وأي منفذ لتيار الهواء، لتجنب التعرض لاختلاف كبير في درجة الحرارة أو أي مصدر للهواء مما يعرضه للإصابة بنزلة البرد.

تدفئة الحمام : قبل خلع الطفل ملابسه على الأم إشعال الماء الساخن حتى يكتسب المكان دفئًا ولا يشعر الطفل بالبرد، ولكن يجب عدم غلق جميع المنافذ حتى لا يصاب الطفل باختناق، وعلى الأم ضبط حرارة المياة على أن تكون معتدلة قبل الشروع في الاستحمام لتجنب تعرض الطفل للإصابة بالبرد.

الملابس المناسبة : بعد الانتهاء من الاستحمام، يفضل عدم إغلاق المياه للحفاظ على سخونة الحمام، والإسراع في التجفيف جيدًا وارتداء الملابس كاملة داخل الحمام، ثم غلق المياه وغسل وجه الطفل بالماء البارد، ويفضل شربه للقليل من الماء قبل الخروج من الحمام، مع عدم الإغفال عن وضع منشفة جافة على الشعر.