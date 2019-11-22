سعر جاكيت ولي العهد (صور)

نايف السالم(صدى):

ظهر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، اليوم الجمعة، بـ جاكيت لفت الأنظار ليُصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وارتدى سمو ولي العهد، الجاكيت خلال رعايته سباق الفورمولا إي في الدرعية، وبعدها بساعات وصل وسم « جاكيت ولي العهد » إلى الترند في موقع « تويتر ».

وعبّر المغردون عن إعجابهم بأناقة ولي العهد وفخامته، مؤكدين أن الجاكيت لن يليق سوى على سمّوه، مشيرين إلى أن سعره يتراوح ما بين 800 و 900 ريال.

وشهد سمو ولي العهد، اليوم الجمعة، انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة إيه بي بي فورمولا إي للسيارات الكهربائية، في دورتها الثانية في المملكة بمدينة الدرعية.