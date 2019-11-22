من جديد.. ساري يستغنى عن رونالدو في مواجهة أتالاتنا

ماجد محمد(صدى):

كشف مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يشارك في مواجهة أتالاتنا المقررة غدًا السبت ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بنسبة ”99%.

ولفت ساري إلى أنه يحاول إعداد اللاعب لمباراة التشامبيونزليغ الثلاثاء أمام أتلتيكو مدريد.

وأوضح ساري : قال رونالدو لنا إنه في المباراة الأولى التي خاضها مع منتخب البرتغال (أمام ليتوانيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020) كان بحالة جيدة، لكن في اللقاء الثاني (أمام لوكسمبورغ) شعر بنفس المشكلات التي واجهها خلال المباريات الأخيرة.

وأضاف: لقد أعددنا برنامجًا لمحاولة علاجه من هذه الآلام البسيطة التي تؤثر عليه، ووفقًا لما قاله، على المستوى الذهني أيضًا“.

وتابع : الهدف هو أن يصل إلى مباراة التشامبيونزليغ أمام أتلتيكو مدريد، غدًا السبت لن يلعب أمام أتالانتا بنسبة 99%.

ولم يتمكن كريستيانو من تقديم أقصى مستوى لديه خلال المباريات الأخيرة بسبب آلام في الركبة، إلا أنه لعب أساسيًا مع منتخب بلاده وسجل أربعة أهداف، ثلاثة في مرمى ليتوانيا وواحدًا في شباك لوكسمبورغ.

من جانب آخر، قلل ساري من أهمية الجدل حول رد فعل المهاجم البرتغالي حين تم استبداله في مباراة الفريق أمام ميلان في السيري آ قبل فترة التوقف للالتزامات الدولية، حيث توجه مباشرة إلى غرف خلع الملابس بدلًا من الجلوس على دكة البدلاء إلى جانب زملائه.

وقال المدرب: ”الأمر ليس بحاجة إلى التوضيح، حتى عندما كنت أعمل مع لاعبين هواة كنت أواجه هذا النوع من ردود الأفعال، لقد تعلمت أنه ينبغي ترك اللاعبين يصفون أذهانهم ويهدؤون، غير ذلك سأقضي اليوم وأنا أحاول أن أوضح لهم الأمور“.