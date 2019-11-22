بالفيديو.. بيك أب تطلق شاحنة رام 1500 ليمتد 2020

وكالات(صدى):

أطلقت شركة السيارات العالمية البيك اب ، مركبتها الجديدة شاحنة رام 1500 ليمتد 2020 ، وهي مركبات ترك توفر أعلى قدر من الفخامة والراحة بين كل المنافسين لها بدون أي منازع .

تتوفر مركبات رام 1500 الجديدة في أسواقنا مع هذه الفئات : رام 1500 بيج هورن ، رام 1500 ليمتد ، ورام 1500 ريبل .

وتعتمد المركبة على محرك V8 سعة 5.7 لتر تنفس طبيعي يصدر منه قوة 395 حصان و 555 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل مع قير اوتوماتيكي من 8 سرعات ، لتتسارع رام 1500 من 0 إلى 100 كم/س في 6.9 ثانية ، وتبلغ سرعتها القصوى 170 كم/س.

يبدأ سعر رام 1500 2020 في الامارات العربية المتحدة من 43,600 دولار أمريكي أي ما يعادل 163,400 ريال سعودي أو 160 ألف درهم إماراتي ، ويصل سعرها بالنسخة كاملة الاضافات إلى 70,800 دولار أمريكي أي ما يعادل 265,500 ريال سعودي أو 260 ألف درهم إماراتي