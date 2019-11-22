بـ 3.5 مليون دولار.. أول سيارة بيعت في المزاد ضمن معرض السيارات (فيديو)
نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مقطع فيديو لبيع أول سيارة في المزاد الذي أقيم في معرض السيارات ضمن فعاليات موسم الرياض 2019.
وأوضح آل الشيخ، أن السيارة هي 2019 Bugatti Chiron Sport 110 ANS ، وقد بيعت بمبلغ 3.5 مليون دولار.
وافتتح النجم المصري محمد رمضان، معرض السيارات بحفله مساء أمس الخميس.
أول سيارة نزلت للمزاد وبيعت بـ ٣.٤ مليون دولار 🔥🙏🏼
2019 Bugatti Chiron Sport 110 ANS#معرض_الرياض_للسيارات pic.twitter.com/8Zl7SOIai1
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 22, 2019
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