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بـ 3.5 مليون دولار.. أول سيارة بيعت في المزاد ضمن معرض السيارات (فيديو)

بـ 3.5 مليون دولار.. أول سيارة بيعت في المزاد ضمن معرض السيارات (فيديو)
علي القحطاني(صدى):

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مقطع فيديو لبيع أول سيارة في المزاد الذي أقيم في معرض السيارات ضمن فعاليات موسم الرياض 2019.

وأوضح آل الشيخ، أن السيارة هي 2019 Bugatti Chiron Sport 110 ANS ، وقد بيعت بمبلغ 3.5 مليون دولار.

وافتتح النجم المصري محمد رمضان، معرض السيارات بحفله مساء أمس الخميس.


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