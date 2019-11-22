هيئة الهلال الاحمر السعودي بمحافظة جدة تستعد للحالة المطرية

نايف السالم(صدى):

اتخذت هيئة الهلال الاحمر السعودي بمحافظة جدة جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول على ضوء تقرير الرئاسة العامه للأرصاد وحماية البيئة للحفاظ على سلامة الارواح و التي تشير لتوقعات تعرض الأجواء لموجة من التقلبات الجوية تتسبب في هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تتاثر بها عدد من المناطق منها منطقة مكة المكرمة والتنسيق مع كافة الاجهزة المعنية لمواجهة مثل هذه الاخطار .

كما جهزت مراكز اسناد بفرق اسعافية متمركزة بعدة اماكن بالمحافظة لمواجهة اي طارئ لا سمح الله .

كما وجهت هيئة الهلال الاحمر بمحافظةجدة المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المملكة .

وأهاب عبد الله أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي للهيئة بمحافظة جدة بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وعدم الخروج من المنزل في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة ولطلب الخدمة الاسعافية الاتصال على 997 والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات في الطرقات وقت هطول الامطار .