فهد الخضيري : البخور ودخان نار التدفئة لهما نفس تركيب مسرطنات التبغ

علي القحطاني(صدى):

حذر الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات ، من البخور ودخان نار التدفئة ، مٌشيراً أن لهما له نفس تركيب المسرطنات الموجودة بالتدخين(التبغ) .

وقال الخضيري ، لافرق بين عود البخور الصناعي او الطبيعي فالضرر واحد والعبرة بالاحتراق الذي ينتج مركباتPHA مركبات هيدروكربونية متعدده الحلقات والنايتروارينات التي تتواجد في اي مادة تحترق ولها دخان، والدراسات كثيرة.

وأضاف الخضيري ، لهذا لا تبالغ في استنشاق البخور ولا تتلذذ بدخان نار التدفئة، قلل منها قدر المستطاع .