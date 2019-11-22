ظهور ضحية جديدة للملياردير المنتحر جيفري إبستاين

واشنطن(صدى):

رفعت ضحية جديدة للملياردير الأمريكي المنتحر جيفري إبستاين، دعوى ضده لكونها تعرضت للاتجار الجنسي في عمر الـ17.

وأوضحت تيلا ديفيز، أن إبستاين وعدها بتمويل تعليمها ومساعدتها على تحقيق حلمها في أن تصبح مترجمة عن طريق نقلها إلى إسبانيا.

وأشارت في دعواها، إلى أنهما التقيا في فندق بيل إير في لوس أنجلوس حيث قدمتها شقيقتها إليه والتي تعرضت هي الأخرى للإساءة على يده.

وأضافت أن العلاقة تطورت بينهما حتى أخبرته بأنها تريد أن تصبح مترجمة، حيث ساعدها إبستاين في الحصول على خطاب توصية من مستشارها بالمدرسة الثانوية والحصول على قبول للدراسة في جامعة مدريد.

وقبل السفر إلى مدريد لبدء الدراسة، بدأ الاعتداء عليها، حتى أُصيبت بمرض «البوليميا»، أحد اضطرابات الأكل يتمثّل بالشراهة عند تناول الطعام، قام بطردها.

وأصبح مجموع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الملياردير المنتحر 16 دعوى.