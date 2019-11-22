طفلة تنقل أسرار العلاقة الحميمية بين والدها وزوجته فكان مصيرها القتل

القاهرة(صدى):

لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة بعد ساعة ونصف من التعذيب المتواصل على يد زوجة والدها؛ إثر إفشائها تفاصيل علاقتها الزوجية إلى الجيران.

وتفصيلًا، وصلت الطفلة إلى المستشفى الواقعة في أحد أحياء القاهرة جثة هامدة وبها أثار تعدي وضرب لتبدأ الشرطة تحرياتها للكشف عن ملابسات الحادث.

وكشفت الشرطة، أن زوجة الأب كانت تتشاجر مع الطفلة صاحبة الـ 6 سنوات، حيث قامت الأخيرة بنقل أسرار المنزل أمام الجيران، وتفاصيل علاقة المتهمة الحميمية بزوجها.

وأثناء الشجار، قامت السيدة بضرب الطفلة وصدمت رأسها في الحائط، ما أدى الى مصرعها في الحال، لتتصل بوالدها وتخبره بأن ابنته توفيت أثناء لهوها، لكن عندما ذهبوا إلى المستشفى تم اكتشاف الحقيقة.