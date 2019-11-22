الدفاع المدني: ابتعدوا عن الأودية ولاتجازفوا بعبور السيول

علي القحطاني(صدى):

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني، رسالة إلى المواطنين والمقيمين في مواسم الأمطار؛ للوقاية من المخاطر والحفاظ على السلامة العامة.

وأكدت على ضرورة متابعة الأخبار ووسائل الإعلام عند ورود تحذيرات عن احتمالية هطول أمطار أو وجود سيول منقولة، وكذلك الابتعاد عن المناطق المنخفضة وبطون الأودية.

كما أرشدت إلى عدم المجازفة بدخول أو عبور الأودية أثناء جريان السيول، ومساعدة الآخرين بالشكل الذي لا يشكل خطورة على حياتك وحياتهم.

وعند مشاهدة شخص يغرق، تساعده بحبل طوق نجاة أو لوح خشب، وكذلك الابتعاد عن المناطق المكشوفة حال احتمالية وجود صواعق.

وأوضحت أنه يجب التوجه بعيدًا عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه ومجاري السيول عند قيادة المركبة،