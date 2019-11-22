غدًا.. هطول أمطار رعدية على 4 مناطق بالمملكة

الرياض(صدى):

توقعت هيئة الأرصاد، هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح على 4 مناطق بالمملكة غدا السبت.

وقالت الإرصاد إن فرصة هطول الأمطار الرعدية مستمرة، لافتة إلى أنها ستكون مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق تمتد الى أجزاء من منطقتي (المدينة المنورة – الرياض).

وأشارت إلى استمرار الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على لأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على منطقة المدينة المنورة.

وتوقعت تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.