نادين نسيب ترد على انتقادات فيديو تقبيلها لطفلها الصغير

بيروت(صدى):

عبرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن رفضها للتعليقات الساخرة على فيديو تقبيلها لطفلها، والذي نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وظهرت فيه وهي تقبّل ابنها جيوفاني بطريقة “هستيرية” أثناء نومه .

وردن نادين على انتقادات المتابعين لها ، قائلة ، “بتمنى يلي عباله يمزح يحترم البراءة والأمومة والطفولة.. حبيت شارك الأمهات خاصة حب الأم لطفلها بس يكون نايم متل الملاك، يا ريت نقول كلمة حلوة وما نحكي كلام ما إله معنى وما بيحترم براءة الفيديو”.

وكانت نشرت نادين نجيم مقطع فيديو لتقبيلها لطفلها أثناء نومه ، قائله: “بخاف يوعى بس ما فيي سيطر بس شوف هيك خدّ قتل، يعني ما بعرف كيف بدي فش خلقي وبوسه، بصير شد على حالي حتى ما شد على خدّه، يؤبرني! الله يحمي ويخليلي ياه ويحمي ولاد الناس ويخليهم لأهلهم”.

ما عرضها للعددي من الانتقادات ، حيث قال أحد النشطاء : “بصراحة قلبت نفسي من الفيديو ولا في لمسة براءة يا شيخة”، وقالت متابعة أخرى : “أنتي خليتي براءة بالموضوع هدمتي البراءة الموجودة بالعالم”.