الكشف عن فولكس فاجن اطلس كروس سبورت R في لوس انجلوس

برلين(صدى):

كشفت شركة فولكس فاجن عن نموذج أولي من شاحنة السباق فولكس فاجن اطلس كروس سبورت R في فئة Class 7 Open Production Limited ، اليوم في معرض لوس انجلوس للسيارات .

وتم تطوير الشاحنة ، بالتعاون مع سائقي فولكس فاجن تانر فوست ورايس ميلن المخضرمين في سباقات باجا، وتستمد الشاحنة قوتها من محرك رباعي الأسطوانات توربو سعة 2 لتر يمكنه توليد قوة 600 حصان ولكن تم الاكتفاء بقوة 480 حصان فقط لتحقيق التوازن الأفضل بين الأداء والموثوقية .

يذكر أن فولكس فاجن كانت حريصة بشكل كبير في السنوات الأخيرة على الحفاظ على البيئة وخاصة فيما يتعلق برياضة السيارات من خلال الكشف عن ID.R، ولكن ماذا عن محرك اطلس كروس سبورت R الذي يستمد قوته من الوقود .

وحرصت شركة صناعة السيارات الألمانية على التأكيد أن الشاحنة التي ستشترك في سباق باجا 1000 في العام القادم ستحافظ على البيئة، وذلك بفضل مبادرة تعويض الكربون من خلال زرع أكثر من 1000 شجرة لكل 1.6 كلم تقطعها السيارة في حلبات السباق.