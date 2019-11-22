جمعية كيان للأيتام وفعاليات وبرامج متنوعة في أسبوع

بدر الحارثي(صدى):

نفذت جمعية كيان للأيتام خلال الأسبوع الماضي عددا من البرامج والفعاليات والمشاركات التي تخص التعريف بالجمعية وأبناء كيان من الأسر البديلة والمتزوجات.

حيث تم دعوة الجمعية من قبل وكيلة الجامعة السعودية الالكترونية لشؤون الطالبات لإقامة ركن تعريفي في بهو الجامعة بهدف التعريف عن الجمعية وأهدافها وانجازاتها .

ونفذت مسؤولة العلاقات العامة بالجمعية الأستاذة امل عبد اللطيف الركن التعريفي الذي أقيم في بهو الجامعة وتم التعريف بالجمعية وأهدافها وبرامجها وتم استقطاب عدد من المتطوعات وعضوات للجمعية وكانت الطالبات متحمسات جدا لمعرفة المزيد عن جمعية كيان وأعمالها الهادفة في تمكين اليتيم، وقد شكرت الأستاذة سمها الغامدي وكيلة الجامعة السعودية الالكترونية لشؤون الطالبات على هذه الدعوة المباركة.

من جهة ثانية أقامت جمعية كيان للأيتام يوم أمس الخميس بالتعاون مع الأستاذة نورة الصيخان المشرفة التربوية في مجال الطفولة دورة تدريبية للمتزوجات من أبناء جمعية كيان في قاعة المحاضرات بالجمعية بعنوان ” بناء شخصية الطفل” حيث تناولت عددا من المحاور أهمها “أهم الجوانب في بناء شخصية الطفل، ومقويات بناء الشخصية، ومدمرات بناء الشخصية ” وقد استفادت فتيات كيان المتزوجات من هذه الدورة وجرى نقاش أثرى المعلومات وتم شكر الأستاذة نورة الصيخان في نهاية الدورة.

كما شارك أبناء جمعية كيان من الأسر البديلة يوم أمس الخميس أيضا في “فعالية كسوة الشتاء ” التي أقيمت بالجمعية بالتعاون مع طالبات التدريب من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن اللواتي يتدربن في الجمعية. حيث قام الأطفال بجمع وترتيب الملابس الشتوية ووضعها في أكياس وتوزيعها على العمالة والمحتاجين بمناسبة قدوم فصل الشتاء وذلك بهدف الشعور بالمسؤولية تجاه الفقراء والمحتاجين واذكاء روح التعاون وفعل الخير والتعود عليه. وكان الأطفال جدا مسرورين لقيامهم بهذا العمل الإنساني النبيل. هذا وقد صحب هذه الفعالية عددا من الأنشطة الترفيهية منها الرسم على الوجه. وفقرة المهرج التي استمتع بها الأطفال. وأشرف على هذه الفعالية كل من الأخصائية الاجتماعية أحلام عبد الرحمن ومسؤولة العلاقات العامة أمل عبد اللطيف بالتعاون مع طالبات التدريب