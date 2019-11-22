رسميًا.. القبض على مُطلق النار على معهد تعليمي في حفر الباطن

الدمام(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن دوريات الأمن باشرت عند الساعة (40: 01) من مساء الخميس الموافق 1441/3/24 بلاغاً عن تعرض معهد تعليم خاص بمحافظة حفر الباطن لإطلاق نارٍ بسلاح رشاش من أحد الأشخاص إثر خلاف بينه وبين العاملين بالمعهد ، حيث تم بتوفيق الله – القبض عليه ، مواطن عشريني ، وضبط سلاح الجريمة بحوزته . وقد تم ايقافه واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه .

وشرطة المنطقة الشرقية، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها، والله الهادي الى سواء السبيل.