استقبال ألفي حالة مصابة باعتلالات تنفسية بـ«تجمع الوسطى الأول»

سعيد العجل(صدى):

أعلنت الإدارة التنفيذية للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى عن استقبال أكثر من ألفي حالة مصابة باعتلالات تنفسية، خلال اليومين الماضية، بسبب تقلبات الأجواء التي شهدتها العاصمة هذه الأيام .

وأوضحت الإدارة التنفيذية للتجمع في بيان لها، أن طوارئ المستشفيات رفعت الجاهزية لاستقبال حالات الأزمات التنفسية نتيجة للتقلبات الجوية والتي وصلت إلى 2000 حالة شملت مختلف الأعمار .

وأضافت الإدارة التنفيذية للتجمع: تم ولله الحمد التعامل مع 30 حالة عن طريق إدخالهم لوحدة الملاحظة ، و 50 حالة احتاجت للتنويم وباقي الحالات تم التعامل معها وعلاجها داخل عيادات أقسام الطوارئ .

يذكر أن التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى وجه مؤخراً نصائح لمرضى الربو لتلافي المخاطر التي قد تصيبهم خلال موسم الأمطار والأجواء الباردة.ونشر – عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- إنفوجراف بين من خلاله أن المطر والهواء البارد يعدان من مهيجات الربو، ويجب الحرص على تجنبهما بقدر الإمكان.

ونصح ” التجمع الأول ” مرضى الربو بـ3 نصائح، وهي: أولا: أنه عند الاضطرار للخروج يجب الحرص على تغطية الرأس والفم والأنف، ثانيًا: الحرص على حمل البخاخ الإسعافي «موسع الشعب» بشكل دائم، ثالثًا: الحرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصف الطبيب لذلك ، وطالب مرضى الربو بالتوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال: عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي، أو تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام، أو تلون أطراف الشفتين واللسان باللون الأزرق.