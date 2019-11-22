فتاة ليل سابقة تفضح الرئيس الأمريكي وسهراته الحمراء

واشنطن(صدى):

تحدثت «لاعبة عري» سابقة في سبعينات القرن الماضي، عن قضاء الرئيس الأمريكي حينها سهرات مع صديقتها « فيكي ».

وأكدت المدعوة «تانكيري»، أن الرئيس الأمريكي حينها قضى أكثر من ليلة مع صديقتها وكان يُرسل لها لاصطحابها بشكل سري.

يأتي تصريحها ضمن العديد من التصريحات والحكايات عن حياتها وقصصها في النوادي الليلية، والتي تضمنت بداياتها حينما حملت وطردتها أمها من المنزل في سن الـ17.

وأشارت إلى أنها سُجنت وقد مارست أمها الجنس مع الشرطيّ لإبقائها في السجن، وعندما خرجت بدأت في تصنيع الأزياء لنجوم الأفلام الإباحية.