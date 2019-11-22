« البيتزا » لا تزيد وزنِك

أميرة خالد(صدى):

من المؤكد لدى النساء أن «البيتزا» يزيد الوزن ولا مجال للنقاش في ذلك؛ لذلك أول ما يلجأن إليه عند فقد الوزن هو الامتناع عن تناول النشويات والأكلات السريعة.

إلا أن هناك حمية غذائية للتخسيس عبارة عن تناول البيتزا، بالإضافة إلى ممارسة بعض التمارين الرياضية بشكل منتظم مثل المشي لمدة ساعة واحدة يومياً.

البيتزا ..

يمكن تناولها بشكل يُجنب النساء الزيادة في الوزن، وذلك وفق الضوابط الآتية: تجنب طلب بيتزا تحتوي على أكثر من نوع جبنة، عدم تناول نوع يحتوي على اللحوم الدسمة أو التي تحتوي على الصلصات أو الكريمة الدسمة، إذ يفضل تناول بيتزا نباتية أو بالتونة.