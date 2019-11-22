بلدية النماص أكملت استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار

محمد بن طحيطح(صدى):

أوضح رئيس بلدية محافظة النماص بمنطقة عسير م /عبدالله بن عائض ال دلبوح أن البلدية أكملت استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار بتجهيز كامل المعدات والكوادر البشرية اللازمة،وحصر الأماكن التي قد تؤدي الي تجمع المياه وإعاقة الحركه.

وأكد بن دلبوح جاهزية فريق العمل من قسم الخدمات والطوارئ لاستقبال البلاغات على الرقم 940 على مدار الساعة ومعالجة كل بلاغ حسب نوعه ومكانه، كما تم التنسيق مع كافة الإدارات الحكومية ذات العلاقة بمحافظة النماص ليكون موسم الأمطار آمنا بإذن الله تعالى.

وعن التجهيزات، أوضح مدير إدارة الطوارئ عبدالله الشهومي أنه جرى توفير ٥ «بوكلين» و6 «شيولات» و٦ «قلابات» و٣ «وايت» لنزح المياه المتجمعه وذلك لمعالجة البلاغات في حال ورودها، إضافة إلى 100 عامل متواجدين على مدار الساعة، وسيارتي إسعاف وسيارات للطوارئ.