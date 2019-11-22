بالفيديو.. أمل العوضي تصدم جمهورها بخبر اعتزالها 

خالد الظفيري(صدى):

شارك الفنانة الكويتية أمل العوضي، متابعيها مقطع فيديو وصفت فيه نفسها بالغبية، معربة عن نيتها في اعتزال الفن.

وأوضحت العوضي في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” : ” أنا ما شاء الله من 2006 وأنا مشهورة، ومنذ الصغر مررت بعدة مراحل كثيرة في عالم الفن”.

ولفتت إلي أنها رتبت حياتها وفقًا لأولوياتها منذ عامين إلا أنها منذ شهرين وهي تشعر بـ ” الممل ” مردفة: “ منذ أن كان عمري 16 عامًا بدأت رحلتي في الفن وفي سن 18 تزوجت وعدت للفن وعمري 20 عامًا ” ، مبينًة أنها في شهرة منذ هذا التوقيت ولمدة 10 سنوات حتى الآن وقبلها شهرة منذ أيام الطفولة.

وأبانت أنّ شقيقتها لو سمعتها تقول ذلك ستذبحها، وأنّها تمرّ بمرحلة تفكير في الاعتزال حاليًا، إلا أنّها لم تستطعْ اتّخاذ قرار بشكل جديّ حتى الآن.