أخضر السهـام يدشن المشاركة الآسيوية في بانكوك

محمد السعران(صدى):

تنطلق غداً السبت منافسات البطولة الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 و التي تحتضنهـا العاصمة التايلندية “بانكوك” بمشاركة أكثر من 200 رامي و رامية و بمشاركة ثلاثة رماة سعوديين يمثلون أخضر السهام في منافسات القوس الأولمبي يتقدمهم الرامي عبدالإله بن علي بجانب منصور علوي و عبدالله الحارثي .

و تنطلق غداً منافسات الأدوار الإقصائية بعدما أختتم الثلاثي التدريب الرسمي اليوم الجمعة فيما تواجد بكر التويجري المدير التنفيذي للاتحاد السعوي للسهام برفقة السيد “بول” المدير الفني لأخضر السهام في الاجتماع الفني الذي عقد بمقر ميدان البطولة بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة للاطلاع على لوائح و شروط البطولة و التأكد من أهلية اللاعبين .

من جهة أخرى شارك يوم أمس الخميس الأستاذ بندر بن محمد السفير رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام و بكر التويجري المدير التنفيذي للاتحاد في اجتماع كونغرس الاتحاد الدولي للسهام للاطلاع على آخر المستجدات و التقارير الفنية و البرنامج الزمني للبطولات الدولية .