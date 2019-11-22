فنان مصري يدعم الهلال بمباراة أوراوا: قادر على حصد اللقب

نواف السالم(صدى):

أعلن الفنان المصري أحمد صلاح حسني عن دعمه لفريق الهلال في مباراته أمام أوراوا الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وكتب ” حسني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” كل التوفيق للهلال السعودي في مباراة الإياب أمام أوراوا ” .

وتابع: ” مباراة أوراوا لن تكون سهلة، ولكن الهلال قادر على التعامل مع المباراة بنجاح وذكاء لحصد اللقب، المباراة ستكون كبيرة وممتعة وتستحق المتابعة ” .

وتفاعلت جماهير الهلال مع ” تغريدة ” الفنان المصري، وقدموا له الشكر على تأييده للزعيم ومساندته له.