إصابة شاب في حادث اصطدام مركبته بقلاب متوقف على طريق الخليل

نايف السالم(صدى):

وتعرض شاب ، لحادث اصطدام مركبته بقلاب متوقف على قارعة طريق إبراهيم الخليل محاذاة لمخطط ولي العهد 5 بمكة المكرمة ، مساء أمس الخميس ، ما أسفر عن تعرضه لإصابات بالغة نتيجة الاصطدام .

على الفور انتقلت الجهات المسئولة لموقع الحادث وتم ونقل الشاب إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج.

وأعاد الحادث مطالبات السكان في تكثيف الرقابة المرورية بذات الطريق خاصة في منطقة مخطط ولي العهد 5 لمنع وقوف أصحاب القلابات والشاحنات على قارعة الطريق.